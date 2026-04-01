2047 का रोडमैप तैयार करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य: मुख्यमंत्री पटेल

जीसीसीआइ अध्यक्ष संदीप इंजीनियर ने कहा कि यह कार्यक्रम गुजरात के औद्योगिक विकास तथा ‘विकसित गुजरात से विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदर्शनी में लगभग 610 एग्जीबिटर्स ने पंजीकरण किया है। 30 हजार से अधिक आगंतुकों ने पंजीकरण कराया है, यह संख्या 50 हजार तक पहुंचने की संभावना है। इस कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर मीराबेन पटेल, विधायक रीटाबेन पटेल, क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष शेखर पटेल, जीसीसीआइ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश गांधी, एडीसी बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल, जीसीसीआइ के सचिव सुधांशु मेहता जैसे अग्रणी सहित बड़ी संख्या में उद्योग जगत से जुड़े उद्यमी उपस्थित रहे।