नागरिकों के अटूट परिश्रम के कारण पुनः विकसित और गतिशील बना कच्छ : सीएम

गांधीधाम. कच्छ जिले के अबडासा और गांधीधाम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2001 के भूकंप के बाद नागरिकों के अटूट परिश्रम के कारण कच्छ पुनः विकसित और गतिशील बना है। सफेद रण और धोरडो का ग्लोबल टूरिज्म मैप पर चमकना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। मोदी की कार्यशैली के कारण आज कच्छ के घर-घर तक नर्मदा का पानी पहुंचा है। जी-20 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन का इस भूमि पर होना भी गर्व की बात है। शिक्षा क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए उन्होंने “नमो लक्ष्मी” और “नमो सरस्वती” जैसी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी गुजरात का विकास नहीं रुका और भविष्य में भी नहीं रुकेगा। आयुष्मान कार्ड जैसी विश्व की श्रेष्ठ स्वास्थ्य योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग को मुफ्त उपचार मिल रहा है।