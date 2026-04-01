18 माह के बच्चे ने गैस्ट्रिक पुल-अप सर्जरी के बाद पहली बार चखा भोजन का स्वाद

Ahmedabad शहर के मनपा संचालित सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (एसवीपी अस्पताल) के चिकित्सकों ने एक बच्चे की अनूठी की है जिसे गुजरात की पहली सर्जरी बताया जा रहा है। 18 माह के इस बच्चे की गैस्ट्रिक पुल-अप नामक सर्जरी की गई। दरअसल, जन्म से ही इस बच्चे की अन्ननली में ऐसी खामी थी कि भोजन इसमें होकर पेट तक नहीं पहुंच पाता था। चिकित्सकीय भाषा में इस समस्या को ईसोफेजियल एट्रेशिया कहा जाता है। सर्जरी के बाद जब इस बच्चे ने मुंह से भोजन लिया तो पूरे परिवार में खुशी छा गई। अस्पताल के चिकित्सकों का दावा है कि गुजरात में इस तरह की बच्चे की सर्जरी पहली बार की गई है। यह समस्या तीन से चार हजार बच्चों के जन्म में से किसी एक में होती है।