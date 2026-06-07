वडोदरा में पादरा के पास हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 की हालत नाजुक

इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैन में सवार एक चार लोगों की मौके पर ही दम घुटने और गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। इनमें एक महिला भी शामिल थी। दुर्घटना होते ही आसपास के स्थानीय लोग , सूचना मिलते ही हाईवे अथॉरिटी की रेस्क्यू टीम, 108 एम्बुलेंस और पादरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।

वैन के क्षतिग्रस्त हिस्सों को काटकर अंदर फंसे गंभीर रूप से घायल लोगों को बाहर निकाला गया और तत्काल जीएमइआरएस गोत्री अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को पास के अस्पताल पहुंचाकर पहचान प्रक्रिया आरंभ की। शनिवार देर रात हुई घटना के बाद अंपाड गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहनों को हाईवे से हटवाया, ट्रैफिक बहाल कराया।