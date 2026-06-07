Gujarat : भीषण गर्मी के बीच गुजरात के बांधों में 51 फीसदी से ज्यादा जल संग्रह

हालांकि बीते 24 घंटे में राज्य के अधिकांश बांधों के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। कुल संग्रह में 46.76 एमसीएम की कमी आई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून शुरू होने से पहले उपलब्ध यह भंडारण राज्य की पेयजल और सिंचाई आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। जल संसाधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में बेहतर जल संग्रह के कारण इस वर्ष गर्मी के अंतिम दौर में पानी की किल्लत की आशंका काफी हद तक कम हुई है। अब आने वाले दिनों में मानसूनी बारिश शुरू होने के साथ बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।