ओढव में पानी लीकेज से मिलेगी निजात, नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू

पहले चरण में ओढव अंबिका और ओढव फायर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को पानी देने वाली ब्रांच फीडर लाइन बदली जाएगी। इसके लिए पुरानी लाइन को बंद कर नई लाइन से जोड़ने और वॉशआउट की प्रक्रिया की जा रही है। नई लाइन चालू होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में सड़क पुनर्निर्माण का काम भी किया जाएगा। इस कार्यवाही के चलते पानी की सप्लाई में अस्थायी बदलाव किया गया है।