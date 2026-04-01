अहमदाबाद को 5 साल में झुग्गी मुक्त बनाने का वादा, बनेंगे 50 हजार पक्के मकान

Ahmedabad. अहमदाबाद महानगर पालिका चुनाव के लिए गुरुवार को शहर भाजपा ने घोषित किए अपने चुनावी घोषणा पत्र में आगामी पांच साल में अहमदाबाद शहर को झुग्गी मुक्त शहर बनाने का वादा किया है। इसके लिए शहर में 50 हजार पक्के मकान बनाए जाएंगे। खानपुर स्थित शहर भाजपा कार्यालय में राज्य के कैबिनेट मंत्री सह अहमदाबाद प्रभारी ऋषिकेश पटेल ने शहर भाजपा अध्यक्ष प्रेरक शाह, शहर चुनाव प्रभारी राकेश शाह, पूर्व महापौर प्रतिभा जैन व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में इस घोषणा पत्र को घोषित किया।