Ahmedabad: महंगाई की एक और मार, बच्चों को स्कूल भेजना हुआ और महंगा

अहमदाबाद स्कूल वर्धी एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेन्द्र ब्रह्मभट्ट ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि ईरान, इजराइल और अमरीका के बीच जारी युद्ध के चलते आए दिन पेट्रोलियम पदार्थों, सीएनजी गैस में वृद्धि हो रही है। जून 2024 में प्रति किलो सीएनजी की कीमत 76.09 रुपए थी, जो अब जून 2026 में बढ़कर 88.02 रुपए हो गई है। इसे देखते हुए स्कूल ऑटो का न्यूनतम व एक किलोमीटर तक का किराया 850 रुपए निर्धारित किया है। इसी प्रकार से स्कूल वैन का न्यूनतम एवं एक किलोमीटर तक का किराया 1400 रुपए निर्धारित किया है। स्कूल ऑटो के किराए में 100 रुपए और स्कूल वैन के किराए में 200 रुपए की वृद्धि की गई है। पहले एक किलोमीटर का ऑटो का किराया 750 रुपए और स्कूल वैन का एक किलोमीटर का किराया 1200 रुपए था।