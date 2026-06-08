Ahmedabad: अंगदान महादानः ब्रेन डेड मरीज के अंगदान से तीन को मिला जीवन

चांपानेर निवासी अशोक पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो हो गए थे। उपचार के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन अंततः उन्हें ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद अस्पताल की काउंसलिंग टीम ने परिजनों से संपर्क कर अंगदान के महत्व को समझाया, जिस पर परिवार ने सहमति प्रदान की। इसके चलते ब्रेनडेड मरीज के तीन अंगों का दान किया गया गया। ये अंग जरूरतमंदों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।