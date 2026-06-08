8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Gujarat: अस्पताल के बिस्तर तक पहुंची आधार सेवा, तभी खुला इलाज का रास्ता

अहमदाबाद में सिविल मेडिसिटी स्थित यूएन मेहता इंस्टीट्यूट में भर्ती मरीज को जब पीएमजेएवाई योजना के तहत आधार कार्ड अपडेट की जरूरत हुई तो महानगरपालिका की टीम खुद मरीज के पास अस्पताल पहुंची। जहां आधार कार्ड अपडेट किया। बताया गया है कि मरीज इस स्थिति में नहीं था कि वह आधार कार्ड अपडेट के लिए अस्पताल से बाहर जा सके। महानगरपालिका की इस प्रक्रिया से न सिर्फ मरीज को बल्कि उसके परिजनों को भी राहत हुई।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jun 08, 2026

"The municipal team reached the hospital to make Aadhaar cards for admitted patients

मरीज का आधार कार्ड बनाने पहुंची मनपा की टीम।

Ahmedabad news: सरकारी योजनाओं का लाभ कई बार केवल एक दस्तावेज की त्रुटि के कारण जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने मानवीय पहल करते हुए अस्पताल में भर्ती मरीज तक आधार सेवा पहुंचाई। इस पहल से न केवल एक परिवार की परेशानी कम हुई, बल्कि मरीज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाइ) के तहत उपचार का रास्ता भी आसान हो गया। आधारकार्ड अपडेट होने के बाद मरीज को पीएमजेएवाई के तहत निशुल्क उपचार का लाभ मिलने लग गया।

अहमदाबाद शहर के सिविल मेडिसिटी कैंपस में असारवा स्थित यू.एन. मेहता अस्पताल में भर्ती 36 वर्षीय एक मरीज की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आधार केंद्र तक जाकर जरूरी संशोधन करवा सकें। दूसरी ओर, पीएमजेएवाइ योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड में सुधार कराना जरूरी था। ऐसे में परिजनों ने अस्पताल से ही आधार कार्ड के अपडेट की मांग की थी।गुजरात आधार ऑफिस से आवेदन प्राप्त होने के बाद मनपा के आधार विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणों की जांच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) की गाइडलाइन के अनुसार की। इससे काफी राहत हुई है।

क्रिया पूरी होने पर संबंधित विभाग की टीम आधार नामांकन किट के साथ सीधे यू.एन. मेहता अस्पताल पहुंची और भर्ती मरीज का आधार कार्ड अपडेट कर दिया।

मनपा में 47 केंद्र, विशेष व्यवस्था भी

मनपा के अनुसार शहर में 47 आधार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांग, अशक्त और वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर और अस्पताल तक आधार सेवाएं उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद नागरिक केवल तकनीकी कारणों से किसी कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। अस्पताल पहुंचकर आधार सेवा देने की यह पहल प्रशासन की संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति एक सराहनीय पहल बन गई।

कुछ मामलों में घर तक भी पहुंच रही आधार सेवा

अहमदाबाद महानगरपालिका ने ऐसे नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की है जो बीमारी, दिव्यांगता या वृद्धावस्था के कारण आधार केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे पात्र लोगों को घर अथवा अस्पताल में ही आधार नामांकन और संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। इससे उन मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिल रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

08 Jun 2026 10:26 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat: अस्पताल के बिस्तर तक पहुंची आधार सेवा, तभी खुला इलाज का रास्ता

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: अंगदान महादानः ब्रेन डेड मरीज के अंगदान से तीन को मिला जीवन

Organ Donation Ahmedabad
अहमदाबाद

Ahmedabad: महंगाई की एक और मार, बच्चों को स्कूल भेजना हुआ और महंगा

Ahmedabad School Vardhi Association
अहमदाबाद

अहमदाबाद मण्डल को तीन साल के ई-नीलामी अनुबंध से मिलेंगे 4.47 करोड़

Ahmedabad Division to Earn ₹4.47 Crore from Three-Year E-Auction Contracts
अहमदाबाद

14 साल की किशोरी खेलते समय हुई बेहोश, हार्ट अटैक से मौत

14-Year-Old Girl Collapses While Playing; Dies of Heart Attack
अहमदाबाद

राज्यसभा की चार सीटों के लिए भाजपा के चार प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पत्र, कांग्रेस ने नहीं उतारा उम्मीदवार

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन-पत्र भरते राजूभाई शुक्ल।
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.