Gujarat: अस्पताल के बिस्तर तक पहुंची आधार सेवा, तभी खुला इलाज का रास्ता

अहमदाबाद शहर के सिविल मेडिसिटी कैंपस में असारवा स्थित यू.एन. मेहता अस्पताल में भर्ती 36 वर्षीय एक मरीज की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आधार केंद्र तक जाकर जरूरी संशोधन करवा सकें। दूसरी ओर, पीएमजेएवाइ योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड में सुधार कराना जरूरी था। ऐसे में परिजनों ने अस्पताल से ही आधार कार्ड के अपडेट की मांग की थी।गुजरात आधार ऑफिस से आवेदन प्राप्त होने के बाद मनपा के आधार विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणों की जांच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) की गाइडलाइन के अनुसार की। इससे काफी राहत हुई है।