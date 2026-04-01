स्वादिष्ट मिठाई ही नहीं, पहचान भी बनाते हैं राजस्थान के बिहारीपुरा गांव के हलवाई

राजस्थान के दौसा जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित बिहारीपुरा गांव अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है। गांव में प्रवेश करते ही एक-दो हलवाई काम में जुटे नजर आ जाते हैं और यही इसकी अलग पहचान है। यहां के लोगों के हाथों का स्वाद न केवल दौसा जिले बल्कि देश के कई राज्यों तक प्रसिद्ध है। आलम यह है कि औसतन हर दूसरे घर में एक या उससे अधिक हलवाई मौजूद हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 162 घरों वाले इस गांव की आबादी करीब 1008 है। यहां छोटे बड़े करीब सौ से ज्यादा हलवाई हैं। हालांकि अब रोजगार की तलाश में कई परिवार दौसा, जयपुर सहित अन्य शहरों में बस गए हैं, लेकिन गांव की पहचान आज भी हलवाईगिरी से ही ज्यादा जुड़ी हुई है। यहां के हलवाई गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, काजू कतली समेत हर तरह की मिठाइयों के साथ नमकीन और सब्जियां बनाने में भी माहिर हैं। छोटे आयोजनों से लेकर शादी-विवाह, राजनीतिक कार्यक्रमों और बड़े भंडारों तक, हर जगह इनके हाथों के बने पकवानों की मांग रहती है। अब तो चौपाल पर भी हलवाइगिरी के कार्य की चर्चा रहने लगी है।