‘इंडी अलायंस हाय-हाय, शर्म करो-शर्म करो’, महिला आरक्षण बिल गिरने पर संसद में NDA का प्रदर्शन

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस और विपक्ष को 'महिला विरोधी' करार दिया। भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने अठावले के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है। देश की महिलाएं कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। आज जब मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, तब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। यह स्पष्ट है कि वे 'नारी वंदन' और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। देश की महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेंगी।