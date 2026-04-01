17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘इंडी अलायंस हाय-हाय, शर्म करो-शर्म करो’, महिला आरक्षण बिल गिरने पर संसद में NDA का प्रदर्शन

Women's Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 17, 2026

NDA leaders

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद संसद परिसर में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते NDA सांसद। (Photo - ANI)

NDA protest Parliament: लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया है, ऐसे में एनडीए नेताओं ने शुक्रवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष की कड़ी निंदा करते हुए नारे लगाए और कहा, 'इंडी अलायंस हाय हाय'। इसके अलावा एनडीए की महिला सांसदों ने भी संसद परिसर में अलग से विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने तख्तियां पकड़ीं और विपक्ष के खिलाफ 'शर्म करो, शर्मा करो' के नारे लगाए।

सांसदों ने क्या कहा?

भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने इसे देश की नारी शक्ति की हार बताया। उन्होंने कहा कि देश की 'नारी शक्ति' ने आज देखा कि कैसे इंडी अलायंस और कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को विफल कर दिया। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।'

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस और विपक्ष को 'महिला विरोधी' करार दिया। भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने अठावले के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है। देश की महिलाएं कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। आज जब मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, तब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। यह स्पष्ट है कि वे 'नारी वंदन' और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। देश की महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेंगी।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधेयक के प्रति कांग्रेस के विरोध को देश को विभाजित करने का उनका एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि मतदान के परिणाम ने कांग्रेस की रणनीति को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा, 'महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु संविधान संशोधन विधेयक को जिस तरह से आज पराजित किया गया और जिस तरह से कांग्रेस ने एक बार फिर देश को विभाजित करने का अपना एजेंडा खुलकर सामने रखा है, उससे कांग्रेस की रणनीति, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है।'

इसके अतिरिक्त, लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) सांसद अरुण भारती ने विपक्ष से महिलाओं के प्रति उनके समर्थन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण को लागू करने के लिए तैयार नहीं है।

दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद विपक्ष ने संविधान पर इस हमले को विफल कर दिया है।

महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा

आपको बता दें कि लोकसभा महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास होने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन मत विभाजन के दौरान पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इसके चलते महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिर गया। लोकसभा में बिल के पास होने के लिए कुल 352 वोट चाहिए थे।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी की बात पर लोकसभा में मचा हंगामा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बोलें- देश की जनता से माफी मांगे
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Apr 2026 11:08 pm

Published on:

17 Apr 2026 11:05 pm

Hindi News / National News / ‘इंडी अलायंस हाय-हाय, शर्म करो-शर्म करो’, महिला आरक्षण बिल गिरने पर संसद में NDA का प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

फॉरेस्ट अधिकारियों की पहले राइफलें छीनीं, तोड़-फोड़ के बाद फिर भीड़ ने उनकी गाड़ियों में लगा दिया आग, जानें पूरा मामला?

Assam Chirang Violence
राष्ट्रीय

अनियंत्रित वैन खाई में गिरी, 9 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

Tamil Nadu Road Accident
राष्ट्रीय

‘मेरी बहन प्रियंका गांधी ने 5 मिनट में वो कर दिया, जो मैं 20 साल में नहीं कर पाया’ राहुल गांधी ने लोकसभा में दिया बयान

Rahul Gandhi In Loksabha
राष्ट्रीय

बंगाल की बदलती डेमोग्राफी पर हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, कहा- ‘देश को बचाना आपके हाथों में है’

Himanta Biswa Sarma
राष्ट्रीय

महिला आरक्षण बिल गिरने पर राहुल गांधी का आया पहला बयान, कहा-भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया

RAHUL GANDHI
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.