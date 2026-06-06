Patrika Explainer: जिन जिन नेताओं ने भाजपा छोड़ बनाई अपनी पार्टी, उनका इतिहास में क्या हुआ हाल?

अपने सोशल मीडिया हैंडल से अन्नामलै ने इच्छुक लोगों को वीदलीडर्स से जुड़ने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की स्थापना की घोषणा की, जो सार्वजनिक जीवन और चुनावी राजनीति में नेतृत्व की आकांक्षा रखने वालों को प्रशिक्षित करेगा। अन्नामलाई ने आंदोलन की विचारधारा स्पष्ट करते हुए कहा कि जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तब तमिलनाडु का शीर्ष पर रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तमिल और भारतीय पहचान के बीच अनावश्यक टकराव पैदा किया गया है, जबकि दोनों एक साथ रह सकते हैं। भाजपा से संबंधों पर अन्नामलाई ने कहा कि अब वे भाजपा को राज्य की अन्य पार्टियों की तरह ही देखेंगे। हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे।