BJP से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने पार्टी का किया ऐलान, चुनाव लड़ने को लेकर भी दी जानकारी

Annamalai New Party: बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पार्टी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हम नया अभियान शुरू कर रहे हैं। अन्नामलाई ने कहा कि हमारी पार्टी तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। BJP से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने कहा कि यह एक बड़ा विवाद था कि मैं BJP का आदमी हूं या तमिलियन। मैंने 4 दिसंबर 2025 को पार्टी को बताया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। पार्टी ने मुझसे चुनाव खत्म करने और फिर जाने को कहा।