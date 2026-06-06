पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा- जिन्होंने देश को दूसरों पर निर्भर रखा, वो आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ा रहे

पीएम मोदी ने सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में कुछ निराशावादी लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत नकारात्मकता से आगे निकल चुका है। यह आशावाद और असाधारण आकांक्षाओं से भरा राष्ट्र है। पीएम ने जनता से अपील की कि आप दो कदम चलेंगे तो मैं तीन कदम चलने को तैयार हूं। रुकना और थकना हमें मंजूर नहीं है।