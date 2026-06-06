ऋतब्रत बनर्जी: वामपंथ से TMC तक का सफर, जिसने बंगाल की सियासत में मचा दिया तूफान

दिल्ली में ऋतब्रत बनर्जी और भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी की मुलाकात हुई। इसके बाद ऋतब्रत और संदीपान साह को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी के भीतर असंतोष के बाद 58 बागी विधायक अलग हो गए। विवाद तब शुरू हुआ था जब ऋतब्रत और साहा ने नेता विपक्ष चुनने के प्रस्ताव पर फर्जी साइन का आरोप लगाया। अब ऋतब्रत को नेता विपक्ष चुन लिया गया है।