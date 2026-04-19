22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, रवाना हुई बाबा की पंचमुखी डोली, फाटा में होगा पहला पड़ाव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गंगोत्री धाम पहुंचकर पूजा-अर्चना की और विधिवत मंदिर के कपाट खुलवाए। इसी के साथ हिमालय की गोद में बसे चार धामों की वार्षिक यात्रा का शुभारंभ हो गया। उधर, यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। दोनों धामों को रंग-बिरंगे फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए थे।