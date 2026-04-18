Uttarakhand : खेल से पहले मातम,  गले में भाला धंसने से खिलाड़ी की मौत, मैदान में मची अफरा-तफरी

Death Due To Javelin Injury : वार्षिक खेलकूद प्रतियागिता के दौरान उत्तराखंड के चम्पावत जिले में बड़ा हादसा हुआ है। ये घटना गौरलचौड़ मैदान की है। इन दिनों यहां पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान के छात्रों की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। सुबह ही सभी छात्र गौरल मैदान में अभ्यास के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान कुछ छात्र फुटबॉल जबकि कुछ जैवलिन थ्रो का अभ्यास कर रहे थे।इसी दौरान फुटबॉल का अभ्यास कर रहे 20 वर्षीय छात्र सोमेंद्र सिंह बोहरा दूसरी छोर से फेंके गए जैवलिन की चपेट में आ गया। करीब 40 मीटर दूसर से फेंका गया वह भाला सोमेंद्र के गले में धंस गया।इससे सोमेंद्र लहुलूहान होकर जमीन पर गिर गया। देखते ही देखते मैदान में अफरा-तफरी मच गई। साथी खिलाड़ी और संस्थान के स्टाफ ने घायल छात्र को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमेंद्र की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।