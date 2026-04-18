पत्ता गोभी काटते वक्त निकला छोटा सांप, देखें वीडियो

छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 8 के कछियाना मोहल्ले में रहने वाले शिवम नामदेव के घर पर पत्ता गोभी में छोटा सांप निकला है। शिवम नामदेव ने बताया कि उनकी बुआ माया नामदेव घर में सब्जी बनाने क लिए पत्ता गोभी काट रही थीं। जैसे ही उन्होंने पत्ता गोभी को बीच से काटा तो उसके अंदर से अचानक एक छोटा सांप निकला। सांप को देखते ही बुआ की चीख निकल पड़ी और वो सांप-सांप चिल्लाने लगीं। बुआ की आवाज सुनकर मैं और परिवार के सदस्य किचन में पहुंचे तो पत्ता गोभी में सांप को देखा। आसपड़ोस के लोग भी पत्ता गोभी में सांप निकलने की बात का पता चलते ही घर में जमा हो गए और इसी दौरान किसी ने पत्ता गोभी में निकले छोटे सांप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।