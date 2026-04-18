पार्किंग के अभाव में रेंग रहा शहर, ग्राहकों के स्वाभिमान और राहगीरों के समय से खिलवाड़

शहर के अधिकांश बैंक भवनों के एग्रीमेंट में पार्किंग का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जहां कहीं अंडरग्राउंड या कैंपस पार्किंग मौजूद भी है, वहां केवल बैंक अधिकारियों और स्टाफ के वाहन खड़े किए जाते हैं। बैंक को करोड़ों का बिजनेस देने वाले ग्राहकों को दोयम दर्जे का मानते हुए उन्हें सडक़ किनारे वाहन पार्क करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आती है या जाम लगता है, तो सबसे ज्यादा जिल्लत इन्हीं ग्राहकों को झेलनी पड़ती है।