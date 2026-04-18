राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में फ्लड लाइटों का काम अंतिम चरण में, अब दूधिया रोशनी में चौके-छक्के लगाएंगे खिलाड़ी

स्टेडियम के कायाकल्प के लिए करीब 70 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना के तहत मैदान के चारों कोनों पर गगनचुंबी पोल खड़े किए गए हैं। इन चार पोलों पर 500 वॉट क्षमता वाली कुल 160 आधुनिक फ्लड लाइटें स्थापित की जा रही हैं। कानपुर की एक विशेषज्ञ कंपनी द्वारा मशीनों और कारीगरों की मदद से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार, पोल खड़े करने का काम पूरा हो चुका है और अगले एक-दो दिनों में लाइटों की टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी।