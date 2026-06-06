छतरपुर में स्टंटबाजी का विरोध करने पर हैवानियत: मां की गोद से 2 साल की मासूम को छीनकर सड़क पर फेंका, दंपती को बेरहमी से पीटा, 2 घंटे तक जमकर पथराव और तोड़फोड़

जब मौके पर मौजूद दो पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, तो बेखौफ आरोपियों ने उन्हें भी घेर लिया। इस बर्बरता को देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दी। देखते ही देखते हिंदू संगठनों के दर्जनों पदाधिकारी और सैकड़ों लोग टौरिया मोहल्ले में जमा हो गए।रात 10:00 से 12:00 बजे के बीच सैकड़ों की भीड़ ने टौरिया मोहल्ले को घेरकर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। स्थिति को बिगड़ता देख शहर के तीनों थानों का भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। इस दौरान वहां भारी तनाव बना रहा। एक तरफ हिंदू संगठन आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दूसरे समुदाय के लोग और आरोपियों के परिजन खुद को निर्दोष बताकर अपने आपको पीड़ित कह रहे थे। रात करीब 12 बजे एसपी रजत सकलेचा, एएसपी आदित्य पटले और सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके का दौरा किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने रात में ही कई घरों में दबिश देकर कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया।