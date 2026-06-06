छतरपुर में बेटी के जन्म पर पत्नी को पीटा, फिर बच्ची को भी मारने की कोशिश

Chhatarpur News : भले ही मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का भी सरकार सामान्य से विशेष ध्यान रख रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के जरिए सरकार विवाह तक का खर्च उठा रही है। बेटियों से अपराधों में भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, बावजूद इसके उनसे जुड़े अपराधों में कमी आने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सूबे के छतरपुर जिले से सामने आया है। यहां एसपी ऑफिस में एक महिला अपनी नवजात बेटी के साथ रोते बिलखते हुए पहुंची, जिसने पुलिस अधीक्षक को जो शिकायती आवेदन दिया उसने पूरे दफ्तर को सन्न करके रख दिया।