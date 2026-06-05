‘बच्ची को सड़क पर फेंका, गिड़गिड़ाती रही मां’, छतरपुर में विवाद के बाद इलाके में तनाव

Chhatarpur Road Rage: मध्य प्रदेश के छतरपुर में मामूली सी बात से खड़े हुए विवाद ने गुरूवार देर रात खुनी मोड़ ले लिया। बाइक और स्कूटी के बीच हुई टक्कर के विवाद में एक परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट करने और पुलिस पर पथराव की खबर सामने आई है। घटना में पति-पत्नी और उनकी दो साल की मासूम बेटी के घायल होने की सूचना सामने आई है। इस विवाद के कारण इलाके में तनाव का माहौल है। एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी के निर्देश पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने चार लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।