कौन हैं अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका? जिसके साथ मारपीट करते थे यूट्यूबर, भाई ने Leak की चैट

Who is Anurag Dobhal Wife Ritika: मशहूर मोटो-व्लॉगर और 'बिग बॉस 17' के पूर्व कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया 'The UK07 Rider' के नाम से जानती है, इस समय अपनी जिंदगी के सबसे भयानक मोड़ पर खड़े हैं। बुधवार, 4 मार्च को अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया था, जिसने उनके करोड़ों फैंस की रूह कंपा दी थी। लगभग सवा दो घंटे लंबे इस वीडियो में अनुराग बेतहाशा रोते हुए नजर आए थे। जिसके बाद उनके भाई कलम इंक ने एक अनुराग का विवादित चैट लीक किया, उन्होंने बताया कि यूट्यूबर अपनी पत्नी रितिका को मारते थे जिस वजह से वह उन्हें छोड़कर चली गई। आइये जानते हैं कौन है उनकी पत्नी…