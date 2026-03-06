6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

कौन हैं अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका? जिसके साथ मारपीट करते थे यूट्यूबर, भाई ने Leak की चैट

Who is Anurag Dobhal Wife Ritika: अनुराग डोभाल की निजी जिंदगी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी रितिका अचानक उन्हें छोड़कर चली गई। अब खबर ये भी है कि अनुराग उन्हें मारते थे। आइये जानते हैं

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 06, 2026

Who is Anurag Dobhal Wife Ritika inter caste marriage kalam ink claims youtuber physically abused chat leaked

अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका कौन?

Who is Anurag Dobhal Wife Ritika: मशहूर मोटो-व्लॉगर और 'बिग बॉस 17' के पूर्व कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया 'The UK07 Rider' के नाम से जानती है, इस समय अपनी जिंदगी के सबसे भयानक मोड़ पर खड़े हैं। बुधवार, 4 मार्च को अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया था, जिसने उनके करोड़ों फैंस की रूह कंपा दी थी। लगभग सवा दो घंटे लंबे इस वीडियो में अनुराग बेतहाशा रोते हुए नजर आए थे। जिसके बाद उनके भाई कलम इंक ने एक अनुराग का विवादित चैट लीक किया, उन्होंने बताया कि यूट्यूबर अपनी पत्नी रितिका को मारते थे जिस वजह से वह उन्हें छोड़कर चली गई। आइये जानते हैं कौन है उनकी पत्नी…

कौन हैं अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका (Who is Anurag Dobhal Wife Ritika)

अनुराग की पत्नी रितिका चौहान एक इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं। जिनके इंस्टाग्राम पर करीब 73.9K फॉलोअर्स हैं और अक्सर रितिका अपने पति अनुराग डोभाल के साथ ही वीडियो शेयर करती हैं। दोनों ने 5 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद 30 अप्रैल 2025 को देहरादून में शादी की थी।

प्रेग्नेंसी की खबर कपल ने की थी शेयर (Anurag Dobhal Instagram)

सितंबर में दोनों ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी की खुशखबरी भी अपने फैंस के साथ शेयर की थी। अनुराग के मुताबिक, उन्होंने पारिवारिक झगड़ों से बचने के लिए रितिका के साथ अलग शिफ्ट होने का फैसला किया था ताकि वह एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन उनका दावा है कि रितिका अचानक उन्हें अकेला छोड़कर अपने मायके चली गईं। अनुराग ने रोते हुए कहा कि उन्हें आज तक यह नहीं पता चला कि रितिका ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और उन्हें इस हाल में क्यों छोड़ दिया। रितिका की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है।

अनुराग के भाई ने किया बड़ा खुलासा (Anurag Dobhal Brother Chat leaked)

वहीं, रितिका के देवर यानी अनुराग डोभाल के भाई कलम इंक ने खुलासा करते हुए बताया है कि अनुराग जैसा दिखता है वैसे हैं नहीं। वह अपनी पत्नी रितिका के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। वह उन्हें मारते-पीटते थे। उन्होंने इसका बड़ा सबूत भी दिखा और एक व्हॉट्सएप चैट लीक कर दी। जिसे देख अनुराग के फैंस भी हैरान रह गए।

परिवार और पत्नी पर लगाए प्रताड़ना के आरोप (Anurag Dobhal claiming mental harassment by his family)

ऐसे में अनुराग ने जो वीडियो शेयर किया था। उसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के उन काले पन्नों के राज खोले, जिनके बारे में उनके फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी पत्नी रितिका चौहान और अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों पर उन्हें मानसिक रूप से बुरी तरह तोड़ने और टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग ने कहा, "मैं लंबे समय से यह सब झेल रहा हूं, अब मैं भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुका हूं। यह मेरा आखिरी वीडियो है… मैं मर जाऊंगा।" वीडियो में उनकी हालत इतनी नाजुक लग रही थी कि उन्होंने अब 'हार मान लेने' की बात कही है।

सोशल मीडिया पर चिंता और खौफ का माहौल

अनुराग ने रोते हुए वीडियो को कुछ ही घंटों के भीतर 1 मिलियन (10 लाख) से ज्यादा बार देखा जा चुका है। साथी यूट्यूबर्स और फैंस लगातार कमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अनुराग से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अनुराग ने "मरने" और "आखिरी संदेश" की बात कही है, उसने इंटरनेट जगत में एक इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा कर दी है। लोग स्थानीय पुलिस और उनके दोस्तों से अपील कर रहे हैं कि वे तुरंत अनुराग के घर पहुंचे और उन्हें कोई गलत कदम उठाने से रोकें।

ये भी पढ़ें

मम्मी-पापा होंगे मेरी मौत के जिम्मेदार… अनुराग डोभाल ने शेयर किया आखिरी वीडियो, बोले- मैंने सुसाइड…
मनोरंजन
Anurag Dobhal aka UK07 attempted suicide last vlog said mere mummy papa honge meri maut ke jimmedar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Mar 2026 01:25 pm

Published on:

06 Mar 2026 01:24 pm

Hindi News / Entertainment / कौन हैं अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका? जिसके साथ मारपीट करते थे यूट्यूबर, भाई ने Leak की चैट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

66 साल की ये एक्ट्रेस हैं प्रेग्नेंट? जिसे हॉटनेस का मिला है टैग, साड़ी में देख लोग लगाने लगे कयास

Neena Gupta get pregnant at 66 She wear white saree netizens said good news is coming
बॉलीवुड

कभी सलमान ने उड़ाया मजाक, कभी मुनव्वर फारूकी से लिया पंगा, अनुराग डोभाल का विवादों से गहरा नाता

Anurag Dobhal Family Controversy
मनोरंजन

ईरान-इजरायल की जंग पर पूर्व-लेफ्टिनेंट ने कही ऐसी बात, ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल…

ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल नहीं... ईरान-इजरायल की जंग पर एक्ट्रेस की बहन ने कही ऐसी बात, मचा बवाल
बॉलीवुड

अनुराग डोभाल का मां के साथ प्राइवेट ऑडियो हुआ Leak, भाई ने लीक की चैट, पत्नी रितिका पर बवाल

Anurag Dobhal Controversy
मनोरंजन

सामने खड़े दिखे महादेव…भारती सिंह बोली-शिवलिंग से आई आवाज, मैं डर गई थी

सामने खड़े दिखे महादेव...भारती सिंह बोली-शिवलिंग से आई आवाज, मैं डर गई थी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.