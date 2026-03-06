अनुराग डोभाल का मां के साथ प्राइवेट ऑडियो हुआ Leak, भाई ने लीक की चैट, पत्नी रितिका पर बवाल

Anurag Dobhal Controversy (सोर्स- एक्स)
Anurag Dobhal Controversy: सोशल मीडिया की दुनिया में मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के पूर्व कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल, जिन्हें उनके फैंसयूके 07 राइडर के नाम से जानते हैं, इन दिनों एक बड़े पारिवारिक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में अनुराग द्वारा साझा किया गया एक वीडियो और उसके बाद सामने आए कुछ ऑडियो क्लिप और चैट्स ने इंटरनेट पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है।
इस पूरे मामले में जहां अनुराग ने अपने परिवार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, वहीं उनके भाई ने उनके दावों को पूरी तरह से झूठा बताते हुए कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं।
जानकारी के मुताबिक अनुराग डोभाल ने मई 2025 में रितिका चौहान से शादी की थी। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हुई थी, जहां रितिका पहले उनकी फॉलोअर थीं। धीरे-धीरे बातचीत दोस्ती में बदली और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया।
हालांकि बताया जा रहा है कि यह शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी। अनुराग का कहना है कि शादी के बाद से ही उनके और परिवार के बीच तनाव बढ़ता चला गया।
इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई, जिसमें कथित तौर पर अनुराग और उनकी मां के बीच तीखी बहस सुनाई दे रही है। क्लिप में ऐसा प्रतीत होता है कि घर में रितिका के रहने को लेकर विवाद चल रहा है।
ऑडियो में अनुराग अपनी मां से यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि पत्नी का उनके साथ रहने का पूरा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ महिला आवाज में यह कहा जा रहा है कि अगर साथ रहना है तो अलग घर बनाकर रहें। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है।
कुछ समय पहले अनुराग ने एक भावुक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके माता-पिता और भाई उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्होंने आत्महत्या करने तक के बारे में सोचा।
वीडियो में अनुराग काफी परेशान नजर आए और उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से दबाव झेल रहे हैं। उन्होंने अपने बचपन की एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र में उन्हें ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा था।
अनुराग के आरोपों के बाद उनके भाईकलम इंक ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए पूरी कहानी को अलग ही दिशा दे दी। उन्होंने कहा कि अनुराग केवल सोशल मीडिया पर सहानुभूति और व्यूज हासिल करने के लिए यह सब कर रहे हैं।
कलम इंक का दावा है कि अनुराग ने अपने माता-पिता के खिलाफ झूठा कानूनी मामला भी दर्ज कराया था, जिसे वह हार चुके हैं।
विवाद तब और बढ़ गया जब कलम इंक ने कथित तौर पर अनुराग की कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट साझा कर दिए। इन चैट्स में दावा किया गया है कि अनुराग और उनकी पत्नी रितिका के बीच झगड़ा और हाथापाई हुई थी।
इन स्क्रीनशॉट्स में ऐसे संदेश दिखाई दे रहे हैं जिनमें किसी को पीटने की बात कही गई है। हालांकि इन चैट्स की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।
कलम इंक ने यह भी आरोप लगाया कि रितिका चौहान अब अनुराग के साथ नहीं हैं और उन्होंने यह कदम कथित घरेलू विवादों की वजह से उठाया है। हालांकि इस मामले में रितिका की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर अनुराग के फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग अनुराग का समर्थन कर रहे हैं और उनके हालात पर सहानुभूति जता रहे हैं, जबकि कई लोग उनके भाई के आरोपों को गंभीर मानते हुए सच्चाई सामने आने की मांग कर रहे हैं।
फिलहाल ये मामला पूरी तरह सोशल मीडिया के आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित है और किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इतना तय है कि यह विवाद इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है।
