‘भारत ने मुझे धोखा दिया’ कहने वाली ईरानी एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं 10 साल से ईरान में…

Mandana Karimi Post: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मचे विवाद और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर चर्चा में आईं ईरान एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने अब चुप्पी तोड़ी है। ईरान की सत्ता और वहां के शासन के खिलाफ मुखर होने वाली मंदाना पर इन दिनों सोशल मीडिया पर तीखे हमले हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ईरान के लिए भारत को धोखा दिया है और अब वह अपना देश वापस लौट रही हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच मंदाना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बड़ा खुलासा किया है।