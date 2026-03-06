तलाक के विवादों के बीच चेन्नई के रिसेप्शन पर विजय और तृषा कृष्णन साथ आए नजर, वायरल

इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विजय ने फूलों का गुलदस्ता थामा हुआ था, जबकि तृषा उनकी गाड़ी से उतरती हुई स्पॉट हुई। बता दें, दोनों ट्रेडिशनल पोशाक में काफी सुन्दर लग रहे थे। इस दौरान विजय और तृषा का साथ सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा, खासकर तब जब विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने दिसंबर 2025 में तलाक के लिए अर्जी दी है। संगीता ने तलाक की वजह विजय पर कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताया था।