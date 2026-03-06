India vs England T20 जीत पर स्टेडियम में झूमे बॉलीवुड सितारे, वीडियो वायरल

India vs England T20: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर दूसरे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस खास अवसर पर बॉलीवुड के कई स्टार्स भी मैच देखने आए और भारतीय टीम का सपोर्ट किया। सबसे मजेदार बात ये रही कि रणवीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट और बेटी राहा के साथ पूरे मैदान में दिखाई दिए। राहा ने भी भारतीय टीम के लिए खास टी-शर्ट पहन रखी थी और शांत मन से मैच का लुफ्त उठा रहे थे।