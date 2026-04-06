मंडप में टकटकी लगाए बैठी रही दुल्हन, सेहरा सजाकर बीच रास्ते से गायब हुआ दूल्हा

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। आसपास के गांवों में पुलिस ने दूल्हे के संभावित ठिकानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। ग्रामीणों में भी चिंता का माहौल है, क्योंकि शादी का यह दिन सभी के लिए खुशी का था, लेकिन अब यह घटना हर किसी की बातचीत का विषय बन गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही दूल्हा सुरक्षित लौट आएगा और शादी की तैयारियां पूरी की जा सकेंगी।