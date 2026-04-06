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मुरादाबाद

मंडप में टकटकी लगाए बैठी रही दुल्हन, सेहरा सजाकर बीच रास्ते से गायब हुआ दूल्हा

Moradabad News: मुरादाबाद में शादी के दिन दूल्हा अचानक गायब हो गया, जिससे दुल्हन और उसके परिवार में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूरे गांव में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 05, 2026

groom goes missing on wedding day moradabad

सेहरा सजाकर बीच रास्ते से गायब हुआ दूल्हा | AI Generated Image

Groom Missing Wedding Day: यूपी के मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव में रविवार को शादी के दिन एक अनोखी घटना सामने आई। दूल्हा अपने घर से अचानक गायब हो गया, जिससे दुल्हन और उसके परिवार में अफरा-तफरी मच गई। शादी की तैयारियां कई दिनों से जोरों-शोरों से चल रही थीं और मेहमानों के लिए बारात से एक दिन पहले दावत का आयोजन भी किया गया था।

बारात से ठीक पहले दूल्हा गायब

बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर को बारात जानी थी, लेकिन सुबह होते ही लड़के के गांव से सूचना मिली कि दूल्हा घर से ही गायब है और बारात नहीं निकलेगी। यह खबर मिलते ही दुल्हन पक्ष सकते में आ गया और शादी के माहौल में अचानक चिंता का रंग छा गया।

दोनों पक्षों में हुई थाने पर चर्चा

घटना के बाद दुल्हन और उसके परिजन मैनाठेर थाने पहुंचे। दोनों पक्षों के लोगों के बीच थाने में कई घंटे तक बातचीत चली, लेकिन शाम तक भी दूल्हे का कोई सुराग नहीं मिल सका। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर कयास लगाते दिख रहे हैं।

अचानक गायब होने का रहस्य

स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव का होने के कारण मैनाठेर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। फिलहाल, दूल्हे की अचानक गुमशुदगी ने इलाके में चिंता और आश्चर्य दोनों फैला दिए हैं।

अधूरी शादी की अफवाहें और कयास

दूल्हे के अचानक गायब होने के बाद पूरे गांव में तरह-तरह की अफवाहें फैल गई हैं। लोग यह सोचने लगे हैं कि आखिर दूल्हा क्यों फरार हुआ। कुछ का कहना है कि व्यक्तिगत कारणों से यह कदम उठाया गया, तो कुछ ग्रामीण इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल दुल्हन और उसके परिवार को राहत की उम्मीद है कि जल्द ही मामला सुलझ जाएगा और दूल्हे का पता चलेगा।

पुलिस की जांच

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। आसपास के गांवों में पुलिस ने दूल्हे के संभावित ठिकानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। ग्रामीणों में भी चिंता का माहौल है, क्योंकि शादी का यह दिन सभी के लिए खुशी का था, लेकिन अब यह घटना हर किसी की बातचीत का विषय बन गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही दूल्हा सुरक्षित लौट आएगा और शादी की तैयारियां पूरी की जा सकेंगी।

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Published on:

05 Apr 2026 11:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मंडप में टकटकी लगाए बैठी रही दुल्हन, सेहरा सजाकर बीच रास्ते से गायब हुआ दूल्हा

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