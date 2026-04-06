मंडप में टकटकी लगाए बैठी रही दुल्हन, सेहरा सजाकर बीच रास्ते से गायब हुआ दूल्हा

सेहरा सजाकर बीच रास्ते से गायब हुआ दूल्हा | AI Generated Image
Groom Missing Wedding Day: यूपी के मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव में रविवार को शादी के दिन एक अनोखी घटना सामने आई। दूल्हा अपने घर से अचानक गायब हो गया, जिससे दुल्हन और उसके परिवार में अफरा-तफरी मच गई। शादी की तैयारियां कई दिनों से जोरों-शोरों से चल रही थीं और मेहमानों के लिए बारात से एक दिन पहले दावत का आयोजन भी किया गया था।
बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर को बारात जानी थी, लेकिन सुबह होते ही लड़के के गांव से सूचना मिली कि दूल्हा घर से ही गायब है और बारात नहीं निकलेगी। यह खबर मिलते ही दुल्हन पक्ष सकते में आ गया और शादी के माहौल में अचानक चिंता का रंग छा गया।
घटना के बाद दुल्हन और उसके परिजन मैनाठेर थाने पहुंचे। दोनों पक्षों के लोगों के बीच थाने में कई घंटे तक बातचीत चली, लेकिन शाम तक भी दूल्हे का कोई सुराग नहीं मिल सका। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर कयास लगाते दिख रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव का होने के कारण मैनाठेर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। फिलहाल, दूल्हे की अचानक गुमशुदगी ने इलाके में चिंता और आश्चर्य दोनों फैला दिए हैं।
दूल्हे के अचानक गायब होने के बाद पूरे गांव में तरह-तरह की अफवाहें फैल गई हैं। लोग यह सोचने लगे हैं कि आखिर दूल्हा क्यों फरार हुआ। कुछ का कहना है कि व्यक्तिगत कारणों से यह कदम उठाया गया, तो कुछ ग्रामीण इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल दुल्हन और उसके परिवार को राहत की उम्मीद है कि जल्द ही मामला सुलझ जाएगा और दूल्हे का पता चलेगा।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। आसपास के गांवों में पुलिस ने दूल्हे के संभावित ठिकानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। ग्रामीणों में भी चिंता का माहौल है, क्योंकि शादी का यह दिन सभी के लिए खुशी का था, लेकिन अब यह घटना हर किसी की बातचीत का विषय बन गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही दूल्हा सुरक्षित लौट आएगा और शादी की तैयारियां पूरी की जा सकेंगी।
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