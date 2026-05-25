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मुरादाबाद

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के विमान से निकलने लगा धुआं, एक इंजन बंद, मचा हड़कंप

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brajesh Pathak) के विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। विमान में तकनीकी गड़बड़ी (Technical Falt in Brajesh Pathak Aircraft) के बाद डिप्टी CM को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

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मुरादाबाद

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Vinay Shakya

May 25, 2026

Deputy CM Brajesh Pathak

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (File Photo- Patrika)

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान में सोमवार को तकनीकी गड़बड़ी आ गई। इस दौरान डिप्टी CM के विमान से धुआं निकलने लगा। इसके बाद डिप्टी CM को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मुरादाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले थे। इसी दौरान उनके विमान का एक इंजन बंद हो गया और धुआं निकलने लगा।

विमान को रोका, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

ब्रजेश पाठक के विमान में तकनीकी खराबी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। विमान को रनवे पर रोक कर डिप्टी सीएम को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तकनीकी टीम विमान में आई खराबी की जांच कर रही है।

(नोट- खबर अपडेट की जा रही है)

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Updated on:

25 May 2026 06:19 pm

Published on:

25 May 2026 05:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के विमान से निकलने लगा धुआं, एक इंजन बंद, मचा हड़कंप

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