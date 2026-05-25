डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के विमान से निकलने लगा धुआं, एक इंजन बंद, मचा हड़कंप

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (File Photo- Patrika)
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान में सोमवार को तकनीकी गड़बड़ी आ गई। इस दौरान डिप्टी CM के विमान से धुआं निकलने लगा। इसके बाद डिप्टी CM को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मुरादाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले थे। इसी दौरान उनके विमान का एक इंजन बंद हो गया और धुआं निकलने लगा।
ब्रजेश पाठक के विमान में तकनीकी खराबी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। विमान को रनवे पर रोक कर डिप्टी सीएम को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तकनीकी टीम विमान में आई खराबी की जांच कर रही है।
(नोट- खबर अपडेट की जा रही है)
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