‘मानसिक दिवालियापन से गुजर रही कांग्रेस’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का करारा हमला, कहा- इनको जनता माफ नहीं करेगी

मुरादाबाद दौरे के समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। पाठक ने कहा- राहुल गांधी इस समय बेहद हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि देश और प्रदेश की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जता रही है। पाठक ने कहा कि कांग्रेस को अब यह एहसास हो चुका है कि उसकी पुरानी राजनीति और रणनीतियां जनता के बीच असर खो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत पकड़ बनाई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि उनकी योजनाएं अब सफल नहीं होने वाली हैं।