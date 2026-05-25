Petrol Diesel Price Today: मुरादाबाद में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, लोगों की जेब पर भारी असर

मुरादाबाद में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम | AI Generated Image
Petrol Diesel Price Today Moradabad: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसने आम जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस नई दर के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है।
पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। 15 मई से शुरू हुए संशोधन के बाद अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। यह पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी है, जिससे लोगों में चिंता और असंतोष बढ़ता जा रहा है।
ईंधन महंगा होने का सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। परिवहन लागत बढ़ने से सब्जी, दूध, राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि डीजल की कीमत बढ़ने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिसका असर सीधे बाजार में देखने को मिलेगा।
कई लोग बढ़ती कीमतों को लेकर नाराज दिखे और सरकार से राहत देने की मांग की। कुछ वाहन चालकों का कहना है कि बार-बार बढ़ते दामों ने मासिक बजट को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वैश्विक संकट के चलते यह स्थिति बनी हुई है।
कई ग्राहकों और विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात और वैश्विक तनाव, खासकर कच्चे तेल की सप्लाई पर असर, इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। इजरायल और अन्य क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों को भी तेल कीमतों में उछाल से जोड़ा जा रहा है। इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और भी ऊपर जा सकते हैं। ऐसे में आम जनता को निकट भविष्य में राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है और महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।
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