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Petrol Diesel Price Today: मुरादाबाद में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, लोगों की जेब पर भारी असर

Petrol Diesel Price: उत्तर प्रदेश समेत देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुरादाबाद सहित कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच गया है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 25, 2026

up petrol diesel price today hike 2026

मुरादाबाद में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम | AI Generated Image

Petrol Diesel Price Today Moradabad: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसने आम जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस नई दर के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है।

मुरादाबाद समेत यूपी के कई शहरों में 100 पार हुआ पेट्रोल

उत्तर प्रदेश में ईंधन की कीमतों ने आम जनता के बजट को झटका दिया है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर और बिजनौर शहर में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। डीजल की बढ़ती कीमतों ने ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई व्यवसाय को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

दो हफ्तों में चौथी बढ़ोतरी से बढ़ी चिंता

पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। 15 मई से शुरू हुए संशोधन के बाद अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। यह पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी है, जिससे लोगों में चिंता और असंतोष बढ़ता जा रहा है।

महंगाई का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर

ईंधन महंगा होने का सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। परिवहन लागत बढ़ने से सब्जी, दूध, राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि डीजल की कीमत बढ़ने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिसका असर सीधे बाजार में देखने को मिलेगा।

लोगों की नाराजगी

कई लोग बढ़ती कीमतों को लेकर नाराज दिखे और सरकार से राहत देने की मांग की। कुछ वाहन चालकों का कहना है कि बार-बार बढ़ते दामों ने मासिक बजट को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वैश्विक संकट के चलते यह स्थिति बनी हुई है।

वैश्विक संकट और युद्ध का बताया जा रहा असर

कई ग्राहकों और विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात और वैश्विक तनाव, खासकर कच्चे तेल की सप्लाई पर असर, इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। इजरायल और अन्य क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों को भी तेल कीमतों में उछाल से जोड़ा जा रहा है। इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है।

आगे और बढ़ सकते हैं ईंधन के दाम

विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और भी ऊपर जा सकते हैं। ऐसे में आम जनता को निकट भविष्य में राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है और महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।

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Published on:

25 May 2026 10:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Petrol Diesel Price Today: मुरादाबाद में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, लोगों की जेब पर भारी असर

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