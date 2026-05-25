Petrol Diesel Price Today: मुरादाबाद में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, लोगों की जेब पर भारी असर

Petrol Diesel Price Today Moradabad: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसने आम जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस नई दर के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है।