चाची को दरिंदे भतीजे ने बनाया हवस का शिकार, मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक 19 साल के भतीजे ने अपनी ही चाची को हवस का शिकार बना डाला। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी युवक की 7 मई को शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने इस घिनौनी घटना को अंजाम देकर पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। पीड़ित महिला ने शनिवार को अपने पति के साथ थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।