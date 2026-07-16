Bankipur By Election: PK को हराने के लिए BJP का ‘ऑपरेशन सेंध’, जन सुराज के अब इन नेताओं की होगी घर वापसी

Bankipur By Election:बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के रणनीतिकार हर उस राजनीतिक समीकरण पर काम कर रहे हैं, जिससे उम्मीदवार को बढ़त मिल सके। इस सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर मानी जा रही है। चुनाव भले ही नीरज कुमार सिन्हा लड़ रहे हों, लेकिन पार्टी के भीतर यह माना जा रहा है कि इस सीट पर जीत और हार दोनों की राजनीतिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जुड़ी होगी।