Bankipur By Election: ‘कार-कार’ से ‘नितिन भइया’ तक, BJP प्रत्याशी के वायरल वीडियो बने विपक्ष का हथियार

इसी बीच बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि जब नीरज सिन्हा मीडिया से बात करने लगे, तभी संजय सरावगी ने इशारे से उन्हें चुप करा दिया। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एक अन्य वीडियो में नीरज सिन्हा पत्रकारों को इंतजार कराते हुए वहां से निकलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मीडिया उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करती नजर आ रही है।