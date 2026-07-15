‘प्रशांत किशोर को मैं नहीं जानता, भाजपा करती है चमत्कार’, बांकीपुर उपचुनाव पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान

जब जीतन राम मांझी से पूछा गया कि बांकीपुर में पहली बार सीधे चुनावी मैदान में उतर रहे प्रशांत किशोर एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं, तो उन्होंने कहा कि वे प्रशांत किशोर को नहीं जानते। भले ही प्रशांत किशोर ने राजनीतिक पार्टी बना ली हो और राजनीति में कदम रखा हो, लेकिन सच तो यह है कि अभी उनकी कोई खास राजनीतिक हैसियत नहीं है। बिना किसी राजनीतिक आधार के, वे भला हमारे लिए क्या चुनौती पेश कर सकते हैं?