Bankipur By Election: मैट्रिक के बाद सीधे ग्रेजुएशन? BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा की डिग्री पर बवाल, RJD ने खोला मोर्चा

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आरजेडी ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि उन्होंने मैट्रिक के बाद सीधे ग्रेजुएशन कैसे कर लिया। पार्टी का कहना है कि यदि इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो वह न्यायालय का रुख करेगी। आरजेडी के इस आरोप के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि हलफनामे में इंटरमीडिएट (प्लस-टू) की जानकारी का उल्लेख नहीं होने से क्या उनके नामांकन पर कोई कानूनी असर पड़ सकता है।