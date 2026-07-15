“चार महीने बाद घर लौटने का वादा था”- होर्मुज में मिसाइल हमले ने छीन ली बिहार के बेटे की जिंदगी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की आग अब बिहार के एक परिवार तक पहुंच गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य में मिसाइल हमले का शिकार हुए एक ऑयल टैंकर पर तैनात गोपालगंज के 31 वर्षीय भारतीय नाविक रोहन कुमार की मौत हो गई। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक तनाव भी बढ़ा दिया है। 31 वर्षीय रोहन कुमार बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य माने जाते थे। कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाया था और परिवार के बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम कर रहे थे।