Bihar Politics: प्रशांत किशोर को छोड़ बीजेपी में क्यों शामिल हुए मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा? खुद बता दिया कारण

बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रो. सिन्हा ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका फैसला राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रो. केसी सिन्हा ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में केंद्र सरकार को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत हो सके। देश को मजबूत करने के लिए और राष्ट्रहित में काम करने के लिए वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं।