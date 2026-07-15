बांकीपुर की जंग में BJP का ‘महिला फॉर्मूला’, जातीय समीकरण साधने के लिए 6 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

इसी रणनीति के तहत पार्टी ने महिला नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि उन्हें महिला मतदाताओं के साथ-साथ दलित और अति पिछड़ा बहुल इलाकों में जनसंपर्क की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने बिहार की पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, विधायक मैथिली ठाकुर, एमएलसी शीला प्रजापति, पटना की मेयर सीता साहू, डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी और सुषमा साहू को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा है।