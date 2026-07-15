Bankipur By-Poll: बांकीपुर में ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रिया सिन्हा का भी नामांकन रद्द, कहा- सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी

प्रिय अक्सर गरीबों की मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर लगातार बोलती रही हैं। नामांकन भरते समय आसपास के लोग उन्हें समर्थन देने पहुंचे थे। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने फॉर्म की जांच में एक सिग्नेचर न होने की बात कही और नामांकन खारिज कर दिया। हालांकि, प्रिया ने इसे तकनीकी गलती बताया। उन्होंने कहा कि बाकी सारी प्रक्रिया पूरी थी, सिर्फ एक जगह साइन रह गया।