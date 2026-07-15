‘एक दिन पहले उन्होंने कहा था- मुझे धमकाया जा रहा’, मदन मित्रा के TMC छोड़ने पर ममता बनर्जी का बयान

ममता बनर्जी ने आगे भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा- हमें हराया गया। किसी न किसी दिन यह साबित हो जाएगा। मैं पुलिस का सम्मान करती हूं, लेकिन वे बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं और हमारे नेताओं को धमका रहे हैं। वे यह कह रहे कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या दूसरे खेमे में; अगर नहीं, तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है।