India First Hydrogen Train: अब बिना धुएं दौड़ेगी ट्रेन! भारत की पहली Hydrogen Train में क्या है इतना खास?

इस ऐतिहासिक पल को लेकर हरियाणा में उत्साह का माहौल है। देश की यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद-सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। उद्घाटन समारोह की तैयारियों को रेलवे प्रशासन द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाल ही में जींद पहुंचे एडीआरएम (ADRM) संजीव कुमार सिन्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी सुरक्षा व स्वागत प्रबंधों की समीक्षा की। वहीं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) ने रेलवे जंक्शन और सीआरएसयू (CRSU) परिसर में बने हेलीपैड का बारीकी से निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद सभी प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया है ताकि इस भव्य उद्घाटन में कोई कमी न रहे।