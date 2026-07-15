India First Hydrogen Train: अब बिना धुएं दौड़ेगी ट्रेन! भारत की पहली Hydrogen Train में क्या है इतना खास?

India First Hydrogen Train
PM Modi Hydrogen Train Launch: भारतीय रेलवे पर्यावरण अनुकूल सफर की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित करने जा रहा है। आगामी 17 जुलाई (शुक्रवार) को देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन पटरियों पर रफ्तार भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी ग्रीन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन न केवल देश की तकनीकी ताकत को दर्शाएगी, बल्कि शून्य कार्बन उत्सर्जन (जीरो एमिशन) के साथ भारतीय रेल को एक नया और हरा-भरा भविष्य भी देगी।
इस ऐतिहासिक पल को लेकर हरियाणा में उत्साह का माहौल है। देश की यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद-सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। उद्घाटन समारोह की तैयारियों को रेलवे प्रशासन द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाल ही में जींद पहुंचे एडीआरएम (ADRM) संजीव कुमार सिन्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी सुरक्षा व स्वागत प्रबंधों की समीक्षा की। वहीं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) ने रेलवे जंक्शन और सीआरएसयू (CRSU) परिसर में बने हेलीपैड का बारीकी से निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद सभी प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया है ताकि इस भव्य उद्घाटन में कोई कमी न रहे।
ट्रेन के परिचालन से पहले इसका शानदार इंटीरियर लुक सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
लग्जरी और आरामदायक सीटें: यात्रियों के सफर को बेहद आरामदायक बनाने के लिए इसमें प्रीमियम श्रेणी की रिक्लाइनिंग सीटें दी गई हैं।
अत्याधुनिक चार्जिंग सॉकेट्स: हर सीट के पास यात्रियों के मोबाइल और गैजेट्स चार्ज करने के लिए हाई-स्पीड चार्जिंग पोर्ट्स की सुविधा है।
शानदार लाइटिंग और वेंटिलेशन: ट्रेन के अंदर आधुनिक एलईडी लाइटिंग और एडवांस एसी वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, जो किसी भी इंटरनेशनल ट्रेन को टक्कर देता है।
ट्रायल रन के सफल समापन के बाद ट्रेन को दिल्ली के शकूरबस्ती डिपो से जांच के बाद जींद लाया जा चुका है। उद्घाटन से पहले पूरी ट्रेन को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। इस पहली और ऐतिहासिक यात्रा का साक्षी बनने के लिए क्षेत्र के 50 स्कूली बच्चों का चयन किया गया है, जिन्हें इस ग्रीन ट्रेन में सफर करने का पहला मौका मिलेगा।
इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी अत्याधुनिक तकनीक है। यह पारंपरिक डीजल इंजन की तरह जहरीला धुआं और हानिकारक कार्बन गैसें नहीं छोड़ती।
ट्रेन में लगे एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल हवा से ऑक्सीजन और अपने टैंक में मौजूद कंप्रेस्ड हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया कराते हैं। इस प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है जो ट्रेन के मोटर्स को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद उप-उत्पाद (Byproduct) के रूप में केवल शुद्ध पानी और जलवाष्प (Water Vapor) ही बाहर निकलते हैं।
इस ट्रेन में दो ड्राइविंग पावर कार और आठ पैसेंजर कोच हैं, जो कुल 2400 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं। ट्रेन में एक बार में 440 किलोग्राम कंप्रेस्ड हाइड्रोजन सुरक्षित ढंग से स्टोर करने की क्षमता है।
हाइड्रोजन ट्रेन के भव्य शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को विकास परियोजनाओं का बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी जींद और नरवाना रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के बाद नवनिर्मित अमृत भारत स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। इन स्टेशनों को आधुनिक हवाई अड्डों की तर्ज पर री-डेवलप किया गया है जहां यात्रियों को एस्केलेटर, वीआईपी लाउंज और फूड कोर्ट जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही प्रदेशभर के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी इसी मंच से किया जाएगा।
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