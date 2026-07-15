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SIR 2026 Update: मतदाता सूची संशोधन पर EC का बड़ा फैसला, कई राज्यों में SIR प्रक्रिया की तारीख में बदलाव

SIR Update: भारत के चुनाव आयोग ने राज्यों में मतदाता सूची के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में संशोधन किए हैं। इनमें कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा राज्य शामिल हैं।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Jul 15, 2026

SIR Schedule 2026

भारत के चुनाव आयोग का राज्यों के SIR कार्यक्रम में संशोधन, photo- UNI

SIR Update: भारत के चुनाव आयोग ने राज्यों में मतदाता सूची के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में संशोधन किए हैं। इनमें कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा राज्य शामिल हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में हुए बदलाव के चलते अब ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की नई तारीख की घोषणा की गई है।

कर्नाटक में 17 अगस्त को ड्राफ्ट का प्रकाशन

भारत के चुनाव आयोग ने कर्नाटक में 1 अक्टूबर की योग्यता तिथि (qualifying date) को ध्यान में रखते हुए राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, ड्राफ्ट का प्रकाशन अब 17 अगस्त को होगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर को किया जाएगा।

दिल्ली में भी SIR प्रक्रिया में बदलाव

भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली में चल रही SIR प्रक्रिया की समय सीमा में 10 दिन की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की समय सीमा 10 दिन बढ़ने पर अब 29 जुलाई के बजाय 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान लोग BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकेंगे।

पंजाब में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को

भारत निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर की अर्हता तिथि (qualifying date) के आधार पर पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्यक्रम में भी संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मसौदा प्रकाशन 13 अगस्त को होगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को होगा।

हरियाणा में 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन

निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए कार्यक्रम में बदलाव किया है, जिसमें 1 जुलाई, 2026 को अर्हता तिथि (qualifying date) तय किया गया है।

संशोधित कार्यक्रम के तहत, मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा, दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकेंगी और अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

तेलंगाना में SIR शेड्यूल में बदलाव

चुनाव आयोग ने तेलंगाना के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) शेड्यूल में बदलाव किया है। BLO 25 जून से 3 अगस्त 2026 तक दौरे करेंगे, ड्राफ्ट रोल 10 अगस्त को जारी किया जाएगा और अंतिम वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

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Updated on:

15 Jul 2026 06:25 pm

Published on:

15 Jul 2026 06:25 pm

Hindi News / National News / SIR 2026 Update: मतदाता सूची संशोधन पर EC का बड़ा फैसला, कई राज्यों में SIR प्रक्रिया की तारीख में बदलाव

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