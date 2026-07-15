SIR 2026 Update: मतदाता सूची संशोधन पर EC का बड़ा फैसला, कई राज्यों में SIR प्रक्रिया की तारीख में बदलाव

भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली में चल रही SIR प्रक्रिया की समय सीमा में 10 दिन की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की समय सीमा 10 दिन बढ़ने पर अब 29 जुलाई के बजाय 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान लोग BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकेंगे।