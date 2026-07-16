PM Kisan 24th Installment Date: 24वीं किस्त की संभावित तारीख आई सामने, जानें कब खाते में आयेंगे पैसे

सूत्रों के अनुसार, सरकार शारदीय नवरात्रि के आसपास 24वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को आमतौर पर हर चार महीने में किस्त जारी की जाती है। बिहार के 73.34 लाख से अधिक पात्र किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 2,000 रुपये की किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजती है।