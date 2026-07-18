Bankipur By Election: बांकीपुर में BJP-PK की सीधी जंग! वोटों के बिखराव पर टिकी जीत-हार की बाजी

प्रशांत किशोर अपने समर्थकों को यह समझाने में लगे हैं कि यदि विपक्षी वोट बंटे, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। उनकी कोशिश है कि विपक्ष के वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो और साथ ही वे सवर्ण वोट बैंक में भी सेंध लगा सकें। यदि वे इस रणनीति में सफल होते हैं, तो बांकीपुर में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं, आरजेडी के सूत्रों का दावा है कि पार्टी का परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक भी इस उपचुनाव में पूरी तरह उसके साथ नजर नहीं आ रहा है। यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो यह आरजेडी के लिए चुनाव में बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।