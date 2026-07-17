Bankipur By Election: बांकीपुर में ‘करो या मरो’ की लड़ाई, नितिन नवीन-सम्राट चौधरी की साख दांव पर

प्रशांत किशोर अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वर्ष 2025 में जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को जनादेश दिया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। इसके साथ ही वह सम्राट चौधरी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बांकीपुर के मतदाताओं को बदलाव के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी जन सुराज पर लगातार राजनीतिक हमले कर रही है। पार्टी समर्थकों की ओर से लगाए गए पोस्टर और सोशल मीडिया अभियान के जरिए भी प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल कुछ पोस्टरों को लेकर कई यूजर्स बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं।