17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bankipur By Election: बांकीपुर में ‘करो या मरो’ की लड़ाई, नितिन नवीन-सम्राट चौधरी की साख दांव पर

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया है। यह चुनाव बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की राजनीतिक चुनौती के बीच सीधी टक्कर बन चुका है। एक ओर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरकर सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहे हैं।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 17, 2026

नितिन नवीन- प्रशांत किशोर

नितिन नवीन- प्रशांत किशोर

Bankipur By Election:बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक नतीजे बिहार की भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। यही वजह है कि दोनों पक्ष पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी जहां अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं पार्टी ने एक सीट के उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है।

बांकीपुर में आर-पार की सियासी जंग

प्रशांत किशोर अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वर्ष 2025 में जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को जनादेश दिया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। इसके साथ ही वह सम्राट चौधरी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बांकीपुर के मतदाताओं को बदलाव के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी जन सुराज पर लगातार राजनीतिक हमले कर रही है। पार्टी समर्थकों की ओर से लगाए गए पोस्टर और सोशल मीडिया अभियान के जरिए भी प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल कुछ पोस्टरों को लेकर कई यूजर्स बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं।

बांकीपुर उपचुनाव की शुरुआत से ही बीजेपी की रणनीति चर्चा में रही है। पार्टी ने पहले उम्मीदवार बदलकर सभी को चौंकाया, वहीं बाद में उम्मीदवार के कुछ बयानों को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई। इसके अलावा बीजेपी समर्थकों की ओर से लगाए गए कुछ पोस्टरों पर भी सोशल मीडिया में बहस देखने को मिली।

40 स्टार प्रचारक बनाम एक प्रशांत किशोर

इन सबके बीच बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी संगठनात्मक ताकत झोंक दी है। पार्टी की ओर से जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत लगभग सभी प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आमतौर पर इतनी लंबी सूची विधानसभा चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ एक उपचुनाव के लिए इतने बड़े प्रचार अभियान से बीजेपी ने इस सीट के महत्व का संकेत दिया है।

वहीं, बीजेपी की इस विशाल प्रचार मशीनरी के मुकाबले जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर लगभग 'वन मैन आर्मी' के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ बीजेपी जैसी बड़ी स्टार प्रचारक टीम नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर अकेले दम पर बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक ताकत और उसके दिग्गज नेताओं को चुनौती दे पाएंगे। यही इस उपचुनाव की सबसे दिलचस्प लड़ाई बन गई है।

Bankipur By Election: बांकीपुर चुनाव से पहले PK पर पोस्टर अटैक, मुस्लिम टोपी और नोटों की गड्डी वाली तस्वीर वायरल

ये भी पढ़ें
prashant kishor poster

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 01:51 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bankipur By Election: बांकीपुर में ‘करो या मरो’ की लड़ाई, नितिन नवीन-सम्राट चौधरी की साख दांव पर

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांकीपुर उपचुनाव से पहले RJD में बगावत! मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के पीछे क्या है वजह? पार्टी में बढ़ी अंदरूनी कलह

RJD Mrityunjay Tiwari
पटना

Bihar Panchayat Election: परिसीमन के फेर में फंसे पंचायत चुनाव, 2026 नहीं, अब 2027 में होगा चुनाव

बिहार पंचायत चुनाव 2026
पटना

'जाति-गमछा देखकर गोली' वाले बयान से बढ़ा अपराध, बंटी यादव हत्याकांड पर सम्राट सरकार पर PK का सबसे बड़ा हमला

Bihar By Election
पटना

बांकीपुर उपचुनाव से पहले RJD को बड़ा झटका, वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दिया इस्तीफा

RJD Mrityunjay Tiwari
पटना

जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजा रांची, आज मौसीबाड़ी के लिए निकले भगवान, जानिए कैसे हुई यहां प्रभु के धाम की स्थापना

jagannathpur rath yatra 2026
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.