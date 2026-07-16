जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजा रांची, आज मौसीबाड़ी के लिए निकले भगवान, जानिए कैसे हुई यहां प्रभु के धाम की स्थापना

रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना वर्ष 1691 में नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने कराई थी। इसके पीछे एक रोचक धार्मिक कथा प्रचलित है। मान्यता के अनुसार, राजा एनीनाथ शाहदेव अपने सेवकों के साथ पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए थे। वहीं उनके एक सेवक पर भगवान की भक्ति का गहरा प्रभाव पड़ा और वह हर समय प्रभु का नाम जपने लगा। एक रात यात्रा के दौरान सेवक को तेज भूख लगी, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। लोकमान्यता है कि भगवान स्वयं भेष बदलकर आए और अपने भोग का प्रसाद देकर उसकी भूख मिटाई।