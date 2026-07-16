बिहार: बक्सर में बंद रेलवे पुल पर DJ और डांस, वायरल Video के बाद पुलिस का एक्शन

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब उद्घाटन के महज 90 दिनों के भीतर पुल में तकनीकी खामियां मिलने के कारण इसकी जांच पहले से ही जारी है। बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजक राकेश कुमार सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।